वाराणसी: गंगा में मछुआरों को मिला 200 किलो वजनी 2500 साल पुराना मौर्य कालीन शिवलिंग

विशेषज्ञों की मानें तो यह शिवलिंग मौर्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। वहीं, जिस पत्थर से शिवलिंग का निर्माण हुआ है, वह नेपाल के इलाकों में पाया जाता है, जिसका रंग काला होता है। वहीं, शिवलिंग को मंदिर में स्थापित किए जाने के बाद मंदिर के पुजारी ने पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सोमवार को पुरातत्व विभाग की टीम मंदिर परिसर पहुंची और गंगा नदी से बरामद किए गए शिवलिंग की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल, पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की मानें तो शिवलिंग काफी पुराना है। हालांकि, इसके बारे में पूरी जानकारी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगी।