पुलिस हिरासत से भाग निकला चोर, वाराणसी कोर्ट में पेशी पर आया था, दो कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Varanasi Court:वाराणसी में कचहरी परिसर से एक चोर के भाग जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फूलपुर पुलिस ने आरोपी को बैटरी और बिना नंबर की बाइक के साथ गिरफ्तार किया था और पुलिस उसे अभिरक्षा में लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए गई थी। इसी दौरान मौका देखकर आरोपी भाग निकला। इस मामले में आरोपी और उसे पेशी पर लेकर गए दो कांस्टेबल के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस फरार हुए चोर की तलाश कर रही है। वहीं, आरोपी दोनों कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है।