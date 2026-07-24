वाराणसी रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई: 1.95 करोड़ के गहनों के साथ दो पकड़े गए, जानिए क्या है सूरत का कनेक्शन

Varanasi Railway Station :वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और रेल पुलिस की इंटेलीजेंस सीआईबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.95 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। इस मामले 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी प्लेटफार्म संख्या 6-7 की तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान पुलिस कर्मियों को संदेह होने पर उनकी तलाशी ली गई। वहीं, बैग खोलने पर टीम को गहने बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी सूरत (गुजरात) के रहने वाले हैं और गहनों की खेप लेकर जौनपुर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, इतनी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी लेकर जाने के क्रम में दोनों को हिरासत में लेकर आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। मामले में आयकर विभाग आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है।