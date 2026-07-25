Sarnath UNESCO World Heritage: सारनाथ को मिला यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा, खत्म हुआ 28 साल का लंबा इंतजार

सारनाथ को साल 1998 में यूनेस्को की संभावित सूची में डाला गया था। उसके बाद लंबी प्रक्रिया चली। आखिरकार मेहनत रंग लाई। इसमें चौखंडी स्तूप और सारनाथ का पूरा पुरातात्विक इलाका शामिल है। चौखंडी स्तूप वह जगह है जहां बुद्ध जी को अपने पांच पहले शिष्यों से मिलन हुआ था। वहीं धामेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, पुराने विहारों के खंडहर और सम्राट अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ इस जगह की शान हैं। ये सब बौद्ध धर्म के विकास की पूरी कहानी बयां करते हैं।