PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर CM योगी का संवाद, बोले-विकास और सेवा को समर्पित रही सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक और देश के लिए बेमिसाल करार दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में पीएम मोदी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम छुए हैं। आज विश्व स्तर पर भारत की एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश के रूप में पहचान बनी है। गरीब कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है।



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