PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर CM योगी का संवाद, बोले-विकास और सेवा को समर्पित रही सरकार

प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर CM योगी की प्रेस-वार्ता (फोटो- पत्रिका)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 साल पूरे होने के खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सीएम योगी ने इस दौरान पत्रकार बंधुओं से सीधा संवाद करते हुए पीएम मोदी के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों और देश के प्रति उनके विजन को जनता के सामने रखा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक और देश के लिए बेमिसाल करार दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में पीएम मोदी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम छुए हैं। आज विश्व स्तर पर भारत की एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश के रूप में पहचान बनी है। गरीब कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है।
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