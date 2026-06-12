12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर CM योगी का संवाद, बोले-विकास और सेवा को समर्पित रही सरकार

Lucknow News: PM नरेंद्र मोदी कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पत्रकारों से विशेष संवाद किया। CM योगी ने पीएम मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियां गिनाईं।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Jun 12, 2026

CM Yogi Adityanath, PM Narendra Modi 12 years, UP News, CM Yogi press conference,

प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर CM योगी की प्रेस-वार्ता (फोटो- पत्रिका)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 साल पूरे होने के खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सीएम योगी ने इस दौरान पत्रकार बंधुओं से सीधा संवाद करते हुए पीएम मोदी के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों और देश के प्रति उनके विजन को जनता के सामने रखा।

PM मोदी के 12 साल रहे बेमिसाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक और देश के लिए बेमिसाल करार दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में पीएम मोदी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम छुए हैं। आज विश्व स्तर पर भारत की एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश के रूप में पहचान बनी है। गरीब कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है।

खबर अपडेट की जा रही है

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

up news

UP News Hindi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jun 2026 01:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर CM योगी का संवाद, बोले-विकास और सेवा को समर्पित रही सरकार

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ के इको गार्डन में छात्रों का उबाल, करीब 500 युवा जुटे, अभिजीत दीपके के इंतजार में टिकीं सबकी निगाहें

इको गार्डन छावनी में तब्दील, CJP प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे सैकड़ों युवा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

जिस ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत, उस पर पथराव में यूपी पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

Mohan Bhagwat, RSS Chief Mohan Bhagwat, Train stone pelting, UP Police action, UP News
लखनऊ

यूपी पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट से नाम कटा तो दोबारा जुड़वाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? 6 सवाल जिनका जवाब जानना जरूरी!

up panchayat chunav update what documents required to re add name after deleted 6 important questions
लखनऊ

बंगाल में ममता के ‘हिटलरशाही’ रवैये पर भड़के ओपी राजभर, गुंडागर्दी और तानाशाही पर दिया बड़ा बयान

Om Prakash Rajbhar, UP Politics News, West Bengal Politics, PM Narendra Modi, BJP Government in Bengal
लखनऊ

लखनऊ में CJP का बड़ा प्रदर्शन आज, इको गार्डन पहुंचेंगे अभिजीत दीपके, छात्रों का आक्रोश चरम पर

लखनऊ में CJP का बड़ा प्रदर्शन आज, इको गार्डन में जुटेंगे छात्र-युवा; अभिजीत दीपके 11:30 बजे पहुंचेगे  धरना स्थल  (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group) 
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.