‘चढ़ावा चोरी में भाजपा के मंत्री और उनका परिवार शामिल’, राम मंदिर मामले में सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज का दावा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी और चंदे से जुड़े विवाद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं। मामले में अब जांच को लेकर चर्चा तेज है। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर किसी तरह की वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों की सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी होनी है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाएगी।