BHU में 34 हजार लोगों का आयुष्मान योजना से इलाज, 35% बढ़े मरीज, सबसे ज्यादा पहुंचे कैंसर पीड़ित

नोडल अधिकारी के मुताबिक, बिहार के मरीजों के इलाज के दौरान बिहार सरकार द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा था, जिसकी शिकायत सामने आई थी। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र भेज कर आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने बताया कि बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेज कर मामले से अवगत कराया था, जिसके बाद सरकार पर बकाया 8 करोड़ रूपया अस्पताल प्रशासन को मुहैया कराया गया। उन्होंने बताया कि अब इलाज में और सरकार द्वारा भुगतान में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई जा रही और भुगतान आसानी से कर दिया जा रहा है।