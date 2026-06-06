वाराणसी के एक और विद्यालय को पीएम श्री का दर्जा, जानें क्या है यह दर्जा और क्या मिलती हैं सुविधाएं

बता दें कि इससे पहले वाराणसी में पीएम श्री राजकीय क्वीन्स इंटर कॉलेज, पीएम श्री राजकीय प्रभु नारायण इंटर कॉलेज, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जक्खीनी, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलदहिया और पीएम श्री राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज को यह दर्जा दिया गया था। इसके बाद राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को यह उपलब्धि हासिल हुई है। जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि पीएम श्री का दर्जा मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि अब विद्यालय में विकास का कार्य तेजी से होगा और बजट भी पर्याप्त उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में छात्राओं को आधुनिक और कौशल विकास की शिक्षा भी दी जाएगी।