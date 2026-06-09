काशी के घाटों पर दिखेगी योग की मुद्राएं, 84 अर्धचंद्राकार घाटों पर होगा योगाभ्यास

मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि योग सप्ताह का औपचारिक शुभारंभ 15 जून को नमो घाट से होगा। इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके साथ ही काशी के घाटों पर भी योग की मुद्राएं दिखाई देंगी। योग के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए यह आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग निरोग रह सकें। उन्होंने इस योगाभ्यास के दौरान शहर के लोगों से इस मुहीम में जुड़ने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 16 जून को राजघाट, पंच अग्नि घाट, रानी घाट, निषाद घाट, नया घाट, तेलिया नाला घाट, सक्का घाट, गोला घाट, बद्रीनारायण घाट, गाय घाट, ब्रह्म घाट, शीतला घाट, बुंदीदीपरकोटा घाट, दुर्गा घाट और बालाजी घाट पर योग का अभ्यास किया जाएगा।