9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

काशी के घाटों पर दिखेगी योग की मुद्राएं, 84 अर्धचंद्राकार घाटों पर होगा योगाभ्यास

International yoga day। varanasi news: वाराणसी के सभी 84 घाटों पर एक सप्ताह तक योगाभ्यास किया जाएगा और यहां योग की अलग-अलग मुद्राएं देखने को मिलेगी। जिला प्रशासन की मानें तो प्रत्येक दिन अलग-अलग घाटों पर योग का अभ्यास किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jun 09, 2026

International yoga day

AI image (chatgpt)

International Yoga Day: आदियोगी भगवान शिव की नगरी काशी में जिला प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल 'स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग' थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस दौरान वाराणसी के सभी 84 घाटों पर एक सप्ताह तक योगाभ्यास किया जाएगा और यहां योग की अलग-अलग मुद्राएं देखने को मिलेगी। जिला प्रशासन की मानें तो प्रत्येक दिन अलग-अलग घाटों पर योग का अभ्यास किया जाएगा।

धर्म और आध्यात्मिक की नगरी काशी एक बार फिर वैश्विक मंच पर स्वास्थ्य और निरोग काया का संदेश देने के लिए तैयार हो रही है। 21 जून  को होने वाले 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिला प्रशासन वाराणसी में तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इस वर्ष योग दिवस 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' की विशेष थीम पर आधारित होगा। वाराणसी में इस मुहिम को जनआंदोलन बनाने के लिए 15 से 21 जून तक 'योग सप्ताह' का आयोजन किया जा रहा है।

किन घाटों पर कब होगा योगाभ्यास

मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि योग सप्ताह का औपचारिक शुभारंभ 15 जून को नमो घाट से होगा। इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके साथ ही काशी के घाटों पर भी योग की मुद्राएं दिखाई देंगी। योग के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए यह आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग निरोग रह सकें। उन्होंने इस योगाभ्यास के दौरान शहर के लोगों से इस मुहीम में जुड़ने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 16 जून को राजघाट, पंच अग्नि घाट, रानी घाट, निषाद घाट, नया घाट, तेलिया नाला घाट, सक्का घाट, गोला घाट, बद्रीनारायण घाट, गाय घाट, ब्रह्म घाट, शीतला घाट, बुंदीदीपरकोटा घाट, दुर्गा घाट और बालाजी घाट पर योग का अभ्यास किया जाएगा।

वहीं, 17 जून को जटार घाट, राम घाट, अग्निश्वर घाट, गणेश घाट, मेहता घाट, भोषले घाट, गंगा महल घाट, संकठा घाट, सिंधिया घाट, ललिता घाट, मीर घाट, त्रिपुरा भैरवी घाट, मानमंदिर घाट, डॉ. आर.पी. घाट और दशाश्वमेघ घाट पर योगाभ्यास होगा। मुख्य विकास अधिकारी के मुताबिक, 18 जून को अहिल्याबाई घाट, मुंशी घाट, दरभंगा घाट, राणा घाट, चौसठी घाट, द्विगपतिया घाट, पाण्डेय घाट, बबुआ पाण्डेय घाट, राजा घाट, नारद घाट, मानसरोवर घाट और क्षेमेश्वर घाट और 19 जून को चौकी घाट, केदार घाट, विजयानगरम घाट, कर्नाटका स्टेट घाट, हनुमान घाट, डांडी घाट, गुलेरिया घाट, शिवाला घाट, निरंजनी घाट, प्रभु घाट, पंचकोटा घाट और चेतसिंह घाट।

20 जून को जैन घाट, वक्षराज घाट, आनंदमयी घाट, जानकी घाट, भदैनी घाट, तुलसी घाट, रीवा घाट, गंगा महल घाट-2, रविदास घाट, अस्सी नया घाट और महानिर्वाणी घाट पर योग किया जाएगा। वहीं, 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अस्सी घाट सहित काशी के अन्य सभी घाटों पर एक साथ सामूहिक योग किया जाएगा।

21 जून को यहां होगा कार्यक्रम

क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी अरविंद कुमार के अनुसार, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर  गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल भवन, श्री काशी विश्वनाथ धाम, सारनाथ, नगर निगम के पार्कों, आयुष चिकित्सालयों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और समस्त ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में भी संस्थाओं द्वारा निर्धारित स्थलों पर बड़े स्तर पर योग सत्र होंगे।

गांवों को जोड़ने के लिए युवा मंगल दल को कमान

योग को सिर्फ शहरों तक सीमित न रखकर ग्रामीण इलाकों के घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम सभा से युवा मंगल दल के एक पुरुष और महिला मंगल दल की एक महिला सदस्य को 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' के तहत विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये मास्टर ट्रेनर्स  गांवों में जाकर ग्रामीणों को नियमित रूप से योगाभ्यास कराएंगे।

वाराणसी: गंगा में मछुआरों को मिला 200 किलो वजनी 2500 साल पुराना मौर्य कालीन शिवलिंग

ये भी पढ़ें
Shivling in varanasi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Jun 2026 07:12 pm

Published on:

09 Jun 2026 07:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / काशी के घाटों पर दिखेगी योग की मुद्राएं, 84 अर्धचंद्राकार घाटों पर होगा योगाभ्यास

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Youth Shot Himself: वाराणसी में युवक ने खुद को मारी गोली; मौके पर मौत, पुलिस ने बरामद की पिस्टल

Youth Shot Himself
वाराणसी

वाराणसी में कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, रात भर इलाज के बाद तोड़ा दम, घायल अवस्था में बाइक चलाकर पहुंचे थे घर

crime scene
वाराणसी

बेटी को पुलिस बनाने का सपना रह गया अधूरा, वाराणसी में सड़क हादसे में पिता-पुत्री की मौत, पड़ोसी घायल

Accident news
वाराणसी

काशी में पहली बार होगा एयर शो, नमो घाट पर गरजेंगे एयरफोर्स के जेट, जानें क्या होगी खासियत

Air show in Varanasi
वाराणसी

Varanasi News: ‘3 फीट की दीवार में छात्र रहते हैं, 9 फीट में कैदी’, BHU के बिरला हॉस्टल की बॉउंड्री उंची करने के विरोध में उतरे छात्र

Bhu students protest
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.