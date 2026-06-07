‘बलि देने के लिए’ एक माह की बच्ची को सड़क पर पटका, वाराणसी में फिरोजाबाद जैसी वारदात

जानकारी के मुताबिक, सारनाथ थाना अंतर्गत अकथा गांव में बनवासी बस्ती में रहने वाले पप्पू अपनी पोती को गोद में लेकर टहल रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला विकास यादव पहुंचा और बच्ची को उनके गोद से छीन लिया। गोद से छीनने के बाद उसने बच्ची को सड़क पर ही उठाकर जोर से पटक दिया। इसके बाद वह भाग निकला। बच्ची को उठाकर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसके चेहरे और सीने पर छोटें आई हैं।