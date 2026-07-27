‘पिता और बुआ ने मिलकर मां को मार डाला’, BSF जवान के बेटे का छलका दर्द; मैनपुरी मर्डर केस में ताजा अपडेट

BSF Jawan Wife Murder Case Update Mainpuri: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। करहल थाना क्षेत्र के नगला देवजीत गांव में छुट्टी पर आए BSF के एक जवान ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी घर के बाहर ही बैठा रहा। रविवार सुबह करीब 9 साल के बेटे ने मां को जगाने के लिए कमरे में जाकर देखा तो वह खून से लथपथ चारपाई पर मृत पड़ी थी। बच्चे की सूचना पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी।