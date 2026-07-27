Mainpuri Murder: ‘मुझसे गलती हो गई, मुकदमा दर्ज करा दो’, ससुराल वालों ने धुना तो गिड़गिड़ाने लगा पति, पुलिस ने बचाई जान

BSF Jawan Arrest In Mainpuri: "मुझसे गलती हो गई, मुझे मारो मत। चाहो तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो।" यह गिड़गिड़ाट उस BSF जवान की थी, जिसने कुछ ही घंटों पहले अपनी पत्नी को बेहद नृशंसता से मौत के घाट उतार दिया था। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के ग्राम भूरेपुर में शनिवार की रात विवाद के बाद शराब के नशे में धुत संजेश ने फावड़े से हमला कर नीतू की हत्या कर दी थी। मर्डर के बाद आरोपी BSF जवान संजेश यादव घर के बाहर चबूतरे पर आराम से सो गया। जब सुबह मायके वालों को घटना का पता चला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी को घेरकर जमकर पीट दिया। पुलिस ने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई।