Patna Coaching War: खान सर की बढ़ीं मुश्किलें! गार्ड की गिरफ्तारी के बाद खान सर पर पुलिस का शिकंजा?

कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर पटना पुलिस ने खान सर से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें दो लोग उनके सुरक्षा गार्ड बताए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में दोनों गार्ड कोचिंग सेंटर के बाहर हथियार में गोली लोड करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति उनके पास खड़ा नजर आ रहा है।