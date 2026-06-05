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Patna Coaching War: खान सर की बढ़ीं मुश्किलें! गार्ड की गिरफ्तारी के बाद खान सर पर पुलिस का शिकंजा?

रौशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद वायरल हुए एक नए वीडियो ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। वीडियो में कथित तौर पर खान सर के कुछ लोग हथियार में गोली लोड करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Jun 05, 2026

Patna famous Teacher Khan Sir on NEET paper Leak

पटना के फेमस शिक्षक खान सर (फोटो- वीडियो ग्रैब)

कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर पटना पुलिस ने खान सर से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें दो लोग उनके सुरक्षा गार्ड बताए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में दोनों गार्ड कोचिंग सेंटर के बाहर हथियार में गोली लोड करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति उनके पास खड़ा नजर आ रहा है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ से जो इनपुट मिले हैं उसकी जांच चल रही है। साथ ही, वायरल वीडियो की सत्यता की भी जांच की जा रही है। पुलिस इस मामले को खान सर के उस बयान से भी जोड़कर देख रही है, जिसमें उन्होंने कोचिंग सेंटर के बाहर 8-10 राउंड फायरिंग होने का दावा किया था। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने इस बयान से इनकार कर दिया था।

इस मामले में पुलिस ने खान सर की शिकायत पर ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, अब रौशन आनंद के समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

क्रेडिट की लड़ाई से सड़क तक पहुंचा विवाद

दरअसल, यह पूरा विवाद बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम आने के बाद शुरू हुआ। दोनों कोचिंग संस्थानों ने सफल अभ्यर्थियों का श्रेय लेने के लिए बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर लगाए। खान सर के संस्थान में इस सफलता को लेकर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आरोप है कि खान सर के समर्थकों ने इसका पोस्टर ज्ञान बिंदु के बोर्ड पर लगा दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।

बताया जाता है कि इसी विवाद को लेकर ज्ञान बिंदु से जुड़े कुछ लोगों ने खान सर के एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गया। इस घटना से जुड़े वायरल वीडियो में कुछ लोग खान सर के कोचिंग संस्थान पर पथराव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

वहीं, खान सर ने पत्रकारों के सामने कोचिंग संस्थान पर 8-10 राउंड फायरिंग, मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। उन्होंने इसके लिए ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

खान सर पर उठने लगे सवाल

रौशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर खान सर के कुछ लोग हथियार में गोली लोड करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है और कई सवाल खड़े होने लगे हैं।

अब यह जांच का विषय बन गया है कि घटनाक्रम के पीछे वास्तविक तथ्य क्या हैं। पटना पुलिस वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे खान सर की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं।

खान सर कोचिंग विवाद में नया ट्विस्ट, फायरिंग से इनकार के बीच बंदूक लोड करते दिखा ड्राइवर, वीडियो वायरल

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Updated on:

05 Jun 2026 09:21 am

Published on:

05 Jun 2026 09:19 am

Hindi News / Bihar / Patna / Patna Coaching War: खान सर की बढ़ीं मुश्किलें! गार्ड की गिरफ्तारी के बाद खान सर पर पुलिस का शिकंजा?

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