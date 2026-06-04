खान सर कोचिंग विवाद में नया ट्विस्ट, फायरिंग से इनकार के बीच बंदूक लोड करते दिखा ड्राइवर, वीडियो वायरल

खान सर की कोचिंग के बाहर हुए हमले और तोड़फोड़ के मामले के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। वायरल वीडियो में दो लोग बंदूक में गोली लोड कर हवाई फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले दोनों व्यक्तियों में से एक की पहचान खान सर के ड्राइवर के रूप में हुई है। हालांकि, इस वीडियो और उसमें दिख रही गतिविधियों को लेकर पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।