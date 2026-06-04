किसान परिवार का बेटा बना कोचिंग स्टार, खान सर के सामने खड़ी की चुनौती, जानिए कौन है रौशन आनंद

इसके बाद रौशन आनंद ने 1 सितंबर 2017 को ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी की शुरुआत की। शुरुआत में यह संस्थान बहुत छोटा था और उनके पास केवल चार छात्र ही पढ़ने आते थे। लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके और प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुभव के कारण वे धीरे-धीरे चर्चित होने लगे और छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। आज ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी का विस्तार काफी बढ़ चुका है और इसे खान सर के संस्थान के प्रतिस्पर्धी के रूप में भी देखा जाने लगा है। इसी कारण दोनों के बीच समय-समय पर विवाद की स्थिति बनी रहती है।