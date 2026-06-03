रिजल्ट से शुरू हुआ विवाद, फायरिंग के दावे तक पहुंची लड़ाई, क्या है खान सर-ज्ञान बिंदु विवाद की पूरी कहानी

खान सर के कोचिंग संस्थान पर मंगलवार रात कथित फायरिंग की सूचना सामने आते ही पटना पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। आनन-फानन में शहर के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में खान सर ने आरोप लगाया था कि उनके कोचिंग संस्थान पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। उन्होंने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कोचिंग की सुरक्षा में तैनात गार्ड के साथ मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही संस्थान में तोड़फोड़ भी की गई। खान सर ने यह भी दावा किया था कि जाते समय हमलावरों ने कोचिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी।