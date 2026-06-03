फायरिंग के दावे से पीछे हटे खान सर, आज नहीं होगी पढ़ाई, कोचिंग पहुंचे छात्र लगाए ‘ खान सर जिंदाबाद’ के नारे

इधर, फायरिंग की सूचना के बाद बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग सेंटर पहुंच गए। हालांकि, खान सर ने आज क्लास लेने से इनकार कर दिया है। इसके बाद छात्र उनके समर्थन में सड़क पर उतर आए और “खान सर जिंदाबाद” के नारे लगा रहे हैं। खान सर स्वयं सड़क पर नारे लगा रहे छात्रों को माइक के माध्यम से शांत रहने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि पुलिस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों से सड़क खाली करने का आग्रह किया। खान सर ने कहा कि सड़क जाम होने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने छात्रों को यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि प्रशासन पूरी तरह सहयोग कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसलिए किसी भी छात्र को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग परिसर के बाहर मौजूद हैं और वे वहां से हटने को तैयार नहीं हैं।