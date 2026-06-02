Google Maps ने कहा 4 घंटे, बिहार ने कहा बैठ जा बेटा, अमेरिकी ने अपनाया बिहारी जुगाड़, वीडियो वायरल

वीडियो की शुरुआत में टोनी कहते हैं, "मैं एक अमेरिकी हूं और बिहार में अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय बिता रहा हूं।" इसके बाद वह बताते हैं कि वह मानसी में हैं और Google Maps के अनुसार भागलपुर पहुंचने में करीब चार घंटे लगेंगे। हालांकि, उनका मानना था कि भारतीय जुगाड़ की मदद से इससे कहीं जल्दी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। टोनी ने कहा, "Google Maps को भारतीय जुगाड़ के बारे में नहीं पता। मुझे पूरा भरोसा है कि कोई न कोई ऐसा तरीका जरूर होगा, जिससे हम बहुत जल्दी भागलपुर पहुंच जाएंगे।"