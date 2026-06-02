Google Maps ने कहा 4 घंटे, बिहार ने कहा बैठ जा बेटा, अमेरिकी ने अपनाया बिहारी जुगाड़, वीडियो वायरल

नाव से गंगा नदी पार करता अमेरिकन टुरिस्ट (वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब)
Google Maps बिहार को अक्सर उसकी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के कारण नकारात्मक नजरिए से देखा जाता है। हालांकि, अमेरिका के कंटेंट क्रिएटर टोनी क्लोर ने राज्य की एक ऐसी तस्वीर पेश की है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर बहुत कम देख पाते हैं। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में टोनी ने दिखाने की कोशिश की है कि बिहार और यहां के लोग उन धारणाओं से कहीं अधिक बेहतर और खास हैं, जो आमतौर पर राज्य को लेकर बनाई जाती हैं।
वीडियो में टोनी क्लोर की मानसी से भागलपुर तक की यात्रा को दिखाया गया है। Google Maps के अनुसार सड़क मार्ग से यह सफर करीब चार घंटे का था, लेकिन उन्होंने पारंपरिक रास्ता अपनाने के बजाय एक अलग और दिलचस्प तरीका चुना। टोनी ने इसे मजाकिया अंदाज में तेज और पूरी तरह "भारतीय जुगाड़" वाला समाधान बताया। उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "Google Maps ने कहा 4 घंटे, लेकिन बिहार ने कहा- बैठ जा बेटा।"
वीडियो की शुरुआत में टोनी कहते हैं, "मैं एक अमेरिकी हूं और बिहार में अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय बिता रहा हूं।" इसके बाद वह बताते हैं कि वह मानसी में हैं और Google Maps के अनुसार भागलपुर पहुंचने में करीब चार घंटे लगेंगे। हालांकि, उनका मानना था कि भारतीय जुगाड़ की मदद से इससे कहीं जल्दी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। टोनी ने कहा, "Google Maps को भारतीय जुगाड़ के बारे में नहीं पता। मुझे पूरा भरोसा है कि कोई न कोई ऐसा तरीका जरूर होगा, जिससे हम बहुत जल्दी भागलपुर पहुंच जाएंगे।"
इसके बाद वीडियो में उनकी अनोखी यात्रा के कई दिलचस्प दृश्य देखने को मिलते हैं। सबसे पहले टोनी एक स्थानीय व्यक्ति की बाइक पर सवार हो जाते हैं। बिहारियों की मेहमाननवाजी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "यहां के लोग बेहद प्यारे हैं। वे हर परिस्थिति में आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। बिहार वाकई बहुत खूबसूरत है।"
यात्रा उस समय और रोमांचक हो जाती है, जब वे गंगा नदी पर निर्माणाधीन एक पुल के पास पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर टोनी कुछ हैरान नजर आते हैं, लेकिन उनका उत्साह बरकरार रहता है। उन्होंने अपने दर्शकों से कहा, "मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हम यहां से आगे कैसे जाएंगे, लेकिन यहां का नजारा बेहद अलग और दिलचस्प है।"
कुछ स्थानीय लोगों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि भागलपुर पहुँचने के लिए उन्हें नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करना होगा। फिर वे एक मोटरबोट पर सवार हो गए और अपनी यात्रा जारी रखी, साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से खाने-पीने के बारे में बातचीत करने की भी कोशिश की।
उनका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो गया, और कई लोगों को बिहार घूमने के प्रति उनका उत्साह देखकर बहुत मज़ा आया। ज़्यादातर लोगों को यह वीडियो टोनी की जिज्ञासा, उनकी ज़बरदस्त ऊर्जा और उनके उत्साह की वजह से बहुत पसंद आया। “शायद यह अकेला ऐसा बंदा है जो बिहार में मजे कर रहा है,” एक यूज़र ने कहा। एक और यूज़र ने उसकी तुलना ऋतिक रोशन के एक मशहूर किरदार से करते हुए कहा, “तुम ‘मैं प्रेम की दीवानी हूँ’ फ़िल्म के प्रेम किशन का अमेरिकन वर्शन हो।”
किसी और ने लिखा, “किसी को अपने होमटाउन को लेकर इतना उत्साहित देखना, मेरे 2026 के बिंगो कार्ड में शामिल नहीं था।” एक व्यक्ति ने अपने होमटाउन को एक पॉज़िटिव नज़रिए से दिखाने के लिए इस अमेरिकन क्रिएटर का शुक्रिया अदा किया और लिखा, “यह कमाल का है। इतनी तारीफ़ करने के लिए शुक्रिया। मैं भागलपुर से हूँ।”
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