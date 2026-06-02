बांकीपुर से लड़ेंगे या नहीं? PK ने फिर टाला सवाल, सरकार और आवास विवाद पर साधा निशाना

हालांकि, राबड़ी देवी के बंगले को लेकर चल रहे विवाद पर सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि डिप्टी सीएम के आवास को सीएम आवास में क्यों मिलाया गया। उन्होंने कहा कि 1 अणे मार्ग पहले से ही 8 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बावजूद, मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम के 5-6 एकड़ वाले बंगले को भी उसमें शामिल कर लिया। राबड़ी देवी के आवास से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार और राबड़ी देवी के बीच का है।