बांकीपुर से लड़ेंगे या नहीं? PK ने फिर टाला सवाल, सरकार और आवास विवाद पर साधा निशाना

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर के खुद चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी को करना है। उन्होंने कहा कि साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि बांकीपुर का चुनाव जीतने के लिए जन सुराज पार्टी को जो भी करना पड़ेगा, वह किया जाएगा।
प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि जन सुराज पार्टी इस सीट पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों दल लंबे समय से यहां चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब तक भाजपा को पराजित नहीं कर सके हैं, इसलिए इस बार जन सुराज इस सीट से चुनाव मैदान में उतरेगी। सूत्रों के अनुसार, प्रशांत किशोर कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन का इंतजार कर रहे हैं।
बांकीपुर सीट पिछले तीन दशकों में हुए नौ विधानसभा चुनावों में भाजपा के कब्जे में रही है। अधिकतर समय यह सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन और उनके परिवार के पास रही है। हालांकि, नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई है और अब यहां उपचुनाव होना है।
इसको लेकर प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि जन सुराज पार्टी बांकीपुर में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनके खुद चुनाव लड़ने को लेकर सवालों का वे बार-बार सीधा जवाब देने से बचते रहे हैं। इससे पहले करगहर और राघोपुर सीट से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था।
हालांकि, राबड़ी देवी के बंगले को लेकर चल रहे विवाद पर सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि डिप्टी सीएम के आवास को सीएम आवास में क्यों मिलाया गया। उन्होंने कहा कि 1 अणे मार्ग पहले से ही 8 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बावजूद, मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम के 5-6 एकड़ वाले बंगले को भी उसमें शामिल कर लिया। राबड़ी देवी के आवास से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार और राबड़ी देवी के बीच का है।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग