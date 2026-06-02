IAS संजीव हंस गैंगरेप केस: जिस महिला ने दर्ज कराया था मुकदमा, उसे मैनेज करने के लिए रिशु श्री ने दिए थे 20 लाख

इस मामले में रुपयों के लेन-देन का यह कोई पहला या इकलौता मामला नहीं है। ED की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों को बचाने और पीड़िता को मैनेज करने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे थे। ED ने 14 फरवरी 2025 को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के एडीजी को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में जांच एजेंसी ने यह आरोप लगाया था कि IAS संजीव हंस ने दुष्कर्म पीड़िता को पहले भी अलग से 90 लाख रुपये का भुगतान किया था। अब 20 लाख रुपये के इस नए कनेक्शन के सामने आने के बाद जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है।