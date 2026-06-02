झारखंड राज्य सभा चुनाव: दूसरी सीट पर फंसा पेंच, महागठबंधन-भाजपा ने झोंकी ताकत

झारखंड में राज्य सभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई है। पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा। आज नामांकन का दूसरा दिन है। इन दोनों सीटों के लिए 1 जून से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 18 जून को मतदान और मतगणना होगी। ये दोनों सीटें शिबू सोरेन के निधन और दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई हैं। हालांकि, दोनों प्रमुख गठबंधनों की ओर से उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच फोन पर बातचीत होने की सूचना है। वहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से इस मुद्दे पर मुलाकात की है।