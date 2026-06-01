1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

जवानी में की फायरिंग, बुढ़ापे में हुई जेल! सहारा देकर कोर्ट से ले जाए गए 85 साल के बुजुर्ग; वीडियो वायरल

Vaishali Court News: वैशाली के जुड़ावनपुर में 34 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 85 वर्षीय बुजुर्ग दीप राय को दोषी करार दिया है। साल 1992 में एक दंपत्ति पर अंधाधुंध फायरिंग करने के इस मामले में 5 आरोपियों में से अब केवल दीप राय ही जीवित बचे हैं, जिन्हें अदालत ने जेल भेज दिया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jun 01, 2026

vaishali court news

बुजुर्ग को सहारा देकर ले जाते लोग

Vaishali Court News:बिहार के वैशाली जिला कोर्ट ने राघोपुर प्रखंड अंतर्गत जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के 34 साल पहले हुए एक जानलेवा हमला के मामले में फैसला सुनाते हुए, जीवित बचे एकमात्र आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी की उम्र 85 वर्ष बताई जा रही है, जिनका शारीरिक हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि वे बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो पाते हैं। अदालत परिसर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो लोग उन्हें अपने हाथों और कंधों का सहारा देकर ले जाते हुए दिख रहे हैं।

5 में से 4 आरोपियों की हो चुकी है मौत

यह वारदात आज से करीब 34 साल पहले, साल 1992 की है। आपसी रंजिश और पुरानी दुश्मनी को लेकर एक दंपत्ति पर हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में उस समय एक ही परिवार के 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए जुड़ावनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया और तीन दशकों से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान 5 में से 4 आरोपियों की मौत हो गई। इस मामले में महज एक आरोपी जीवित बचा, जो आज ढलती उम्र के आखिरी पड़ाव पर है।

दंपत्ति पर की गई थी अंधाधुंध फायरिंग

इस मामले में शिकायतकर्ता अदालत राय ने 10 मई 1992 को जुड़ावनपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि जब वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे, तभी हथियारों से लैस अपराधियों ने पुरानी दुश्मनी में उन पर जानलेवा हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। उस समय की गई पुलिस जांच के बाद, 1993 में ही अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया गया था।

34 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

जीवित बचे एकमात्र आरोपी की पहचान 85 वर्षीय दीप राय उर्फ जिसा राय के रूप में हुई है। वैशाली कोर्ट के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद दीप राय को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 307 (जानलेवा हमला) और 27 आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर अपराधों का दोषी पाया है। दोषी ठहराए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। इस मामले में दोषी बुजुर्ग की सजा की अवधि का ऐलान 2 जून को किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

‘ऐसी धाराएं लगाई गईं, जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं’, कोर्ट से निकलते ही फूटा गिरिराज सिंह का गुस्सा
बेगूसराय
Giriraj Singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

01 Jun 2026 07:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जवानी में की फायरिंग, बुढ़ापे में हुई जेल! सहारा देकर कोर्ट से ले जाए गए 85 साल के बुजुर्ग; वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

राबड़ी देवी को नोटिस, तो नीतीश कुमार को बड़ा बंगला कैसे? मंत्री लेसी सिंह ने RJD के सवालों का दिया जवाब

bihar politics
पटना

'प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा है बिहार के CM का बंगला', राबड़ी आवास विवाद के बीच RJD का तंज

bihar politics
पटना

Video: 'गद्दारों पर भारी हूं'... रोहिणी के पोस्टर से बिहार में फिर शुरू हुई नई चर्चा, RJD में बढ़ी बेचैनी

rohini acharya poster
पटना

JEE Advanced 2026 Result: गयाजी के शुभम बने ऑल इंडिया टॉपर, 360 में 330 अंक

Shubham
पटना

सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड पर सियासी घमासान क्यों? राबड़ी देवी ने क्यों खेला ‘नो-सरेंडर शॉट’

Rabri Devi bungalow controversy
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.