जवानी में की फायरिंग, बुढ़ापे में हुई जेल! सहारा देकर कोर्ट से ले जाए गए 85 साल के बुजुर्ग; वीडियो वायरल

जीवित बचे एकमात्र आरोपी की पहचान 85 वर्षीय दीप राय उर्फ जिसा राय के रूप में हुई है। वैशाली कोर्ट के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद दीप राय को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 307 (जानलेवा हमला) और 27 आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर अपराधों का दोषी पाया है। दोषी ठहराए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। इस मामले में दोषी बुजुर्ग की सजा की अवधि का ऐलान 2 जून को किया जाएगा।