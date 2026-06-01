JEE Advanced 2026 Result: गयाजी के शुभम बने ऑल इंडिया टॉपर, 360 में 330 अंक

शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया। उन्होंने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान वह रोजाना करीब 6 से 8 घंटे सेल्फ-स्टडी करते थे। क्लास में पढ़ाए गए विषयों को वह उसी दिन दोबारा पढ़ते थे और समय-समय पर उनका नियमित रूप से रिवीजन भी करते रहते थे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का लगातार अभ्यास उनकी तैयारी का अहम हिस्सा था। साथ ही, जिन विषयों में वह खुद को कमजोर महसूस करते थे, उन पर विशेष ध्यान देते थे। शुभम ने कहा कि तैयारी के दौरान कभी-कभी दबाव जरूर महसूस होता था, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत और क्षमता पर पूरा भरोसा था। यही आत्मविश्वास उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बना। भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए शुभम ने कहा कि वह IIT मुंबई के कंप्यूटर साइंस (CS) विभाग से बीटेक करना चाहते हैं।