15 कंपनियां, अरबों का खेल और सेक्स रैकेट! रिशु श्री के पीछे कौन? पप्पू यादव ने खोले राज

रिशु श्री आखिर इतनी तेजी से अरबपति कैसे बने? इस सवाल की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई सफेदपोश और रसूखदार लोगों के नाम भी चर्चा में आने लगे हैं। रिशु श्री की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को मिले व्हाट्सएप चैट्स ने मामले के दायरे को और व्यापक बना दिया है। जांच के दौरान धर्मेंद्र सिंह, जो बीएमएसआईसीएल के पूर्व एमडी रह चुके हैं, का नाम भी सामने आया है। हालांकि, किसी भी व्यक्ति की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। सूत्रों के अनुसार, स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) रिशु श्री को दोबारा रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। जांच एजेंसियों को उनकी विदेश यात्राओं, टेंडर आवंटन प्रक्रियाओं और संभावित मिलीभगत से जुड़े कुछ अतिरिक्त संकेत भी मिले हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। मामले से जुड़ी फाइलों और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल आगे बढ़ने पर कई और प्रभावशाली अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है। हालांकि, इन सभी पहलुओं पर अंतिम स्थिति जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।