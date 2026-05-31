मधेपुरा में फोटोकॉपी कराने रुकी थी 5वीं की छात्रा, शिक्षक ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर किया दुष्कर्म

प्रतीकात्मक तस्वीर
Bihar Crime News:बिहार के मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के बेलारी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक निजी कोचिंग सेंटर के शिक्षक ने 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय मासूम छात्रा को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
जानकारी के अनुसार, 13 वर्षीय पीड़िता अपनी मौसी और मौसा के घर पर रहती थी। शुक्रवार को भी वो रोज की तरह पढ़ने के लिए सुबह 6 बजे गांव में स्थित रेनबो साइंस सर्किट कोचिंग संस्थान के लिए निकली। इस कोचिंग सेंटर का संचालन शंकर कुमार मंडल करता है, जो वहां बच्चों को पढ़ाने का काम भी करता था। क्लास खत्म होने के बाद कोचिंग में छुट्टी हो गई और सभी बच्चे एक-एक कर अपने-अपने घर चले गए। हालांकि, पीड़िता कुछ देर के लिए वहीं रुक गई ताकि वह कोचिंग सेंटर में लगी फोटोकॉपी मशीन का इस्तेमाल करके अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवा सके।
कोचिंग सेंटर जैसे ही पूरी तरह खाली हो गया, आरोपी संचालक शंकर कुमार मंडल की नियत खराब हो गई। छात्रा के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए वो मासूम को जबरदस्ती खींचकर क्लासरूम के अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया। छात्रा ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया और चीखने की कोशिश की। लेकिन, छात्रा की चीखें और रोने की आवाज कोचिंग के बाहर किसी को सुनाई न दे, इसलिए आरोपी ने जबरदस्ती उस मासूम बच्ची के मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूंस दिया। दर्द और दम घुटने के कारण, पीड़िता वहीं क्लासरूम के फर्श पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई।
इधर, कोचिंग की छुट्टी होने के काफी समय बीत जाने के बाद भी जब मासूम छात्रा घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी। इसके बाद, छात्रा के मौसा उसे ढूंढते हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे। कोचिंग में प्रवेश करने पर उन्हें फोटोकॉपी मशीन के पास कोई नहीं दिखा। इसके बाद वो क्लासरूम की तरफ गए, जहां उन्होंने देखा कि कोचिंग संचालक छात्रा के साथ दुष्कर्म कर रहा है और दर्द के मारे वो बेहोश पड़ी है।
मौसा ने जब देखा कि छात्रा के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है तो वो घबराहट और परेशानी की हालत में, उसके मुंह से कपड़ा निकालने और उसकी देखभाल करने में व्यस्त हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी शिक्षक वहां से फरार हो गया।
परिवार वालों ने तुरंत इस घटना की सूचना बेलारी पुलिस थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर वरुण कुमार को दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए SHO तुरंत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, बेहोश छात्रा को तत्काल वहां से निकाला और इलाज तथा मेडिकल जांच के लिए उसे मधेपुरा के सदर अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में छात्रा का इलाज किया गया।
इस मामले में पीड़िता के मौसा द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी कोचिंग सेंटर मालिक शंकर कुमार मंडल के खिलाफ मधेपुरा महिला पुलिस थाने में नामजद FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया है।
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