मधेपुरा में फोटोकॉपी कराने रुकी थी 5वीं की छात्रा, शिक्षक ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर किया दुष्कर्म

कोचिंग सेंटर जैसे ही पूरी तरह खाली हो गया, आरोपी संचालक शंकर कुमार मंडल की नियत खराब हो गई। छात्रा के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए वो मासूम को जबरदस्ती खींचकर क्लासरूम के अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया। छात्रा ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया और चीखने की कोशिश की। लेकिन, छात्रा की चीखें और रोने की आवाज कोचिंग के बाहर किसी को सुनाई न दे, इसलिए आरोपी ने जबरदस्ती उस मासूम बच्ची के मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूंस दिया। दर्द और दम घुटने के कारण, पीड़िता वहीं क्लासरूम के फर्श पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई।