ED के रडार पर बिहार के 7 IAS, किसी ने लिया कमीशन तो किसी ने की विदेश यात्रा; रिशु श्री की डायरी से खुले राज

इस पूरे भ्रष्ट गठजोड़ ने मास्टरमाइंड रिशु रंजन सिन्हा ने शुरुआत में कबाड़ के कारोबार से अपना काम शुरू किया था। लेकिन, धीरे-धीरे वह बिहार सचिवालय के भीतर टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के मामले में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। रिशु श्री ने अपने नाम पर कई कंपनियां रजिस्टर करवाईं, लेकिन अपने दो कर्मचारियों पवन कुमार और संतोष कुमार को उनका डायरेक्टर बना दिया, ताकि वह खुद पर्दे के पीछे से ही अपना काम करता रहे। रिशु श्री का जाल सरकारी अस्पतालों में दवा और उपकरण सप्लाई करने वाली सरकारी एजेंसी BMSICL तक फैला हुआ था। उसने अपने रसूख का इस्तेमाल कर पटना के IGIMS समेत कई अन्य सरकारी अस्पतालों में दवा और उपकरणों की खरीद में करोड़ों का खेल किया था।