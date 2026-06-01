डेंगू का दावा, ताज होटल में ठिकाना! चकमा देने की रिशु श्री के मेडिकल फ्रॉड की ईडी ने खोली पोल

टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार ठेकेदार रिशु श्री द्वारा कथित मेडिकल फ्रॉड का ईडी ने खुलासा किया है। सूत्रों के अनुसार, रिशु श्री ईडी के समन से बचने के लिए गंभीर बीमारी का नाटक कर रहा था। हालांकि, उसकी इस चाल को ईडी ने बेनकाब कर दिया। बताया जा रहा है कि पूछताछ से बचने के लिए उसने 5 और 6 सितंबर 2025 की मेडिकल रिपोर्ट और एक अस्पताल के लेटरहेड पर डॉक्टर का पर्चा भेजा था, जिसमें उसे बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। जबकि वह बीमारी का बहाना बनाकर दिल्ली के होटल ताज में आराम फरमा रहा था।