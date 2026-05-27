बिहार में टेंडर खेल? ठेकेदार के घर मिले हीरे-सोने के भंडार, SVU का टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन

निगरानी विभाग के सूत्रों के अनुसार ठेकेदार रिशु श्री पर आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की। प्रारंभिक जांच में इससे जुड़े कुछ साक्ष्य भी सामने आए हैं, जिनके आधार पर यह संकेत मिलता है कि निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं के जरिए उन्होंने आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया।