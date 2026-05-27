Bihar Politics: JDU ऑफिस पहुंचे RJD विधायक बोगो सिंह, निशांत कुमार से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल

दरअसल, RJD विधायक बोगो सिंह जेडीयू दफ्तर में चल रही जनसुनवाई के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिलने पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि, बोगो सिंह ने इसे सामान्य मुलाकात बताते हुए कहा कि इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। इसके बावजूद विपक्षी दल के विधायक के जेडीयू कार्यालय पहुंचने और निशांत कुमार से बातचीत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।