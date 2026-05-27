क्या पाला बदलने वाले हैं बोगो सिंह? अचानक JDU दफ्तर पहुंचे राजद विधायक, निशांत कुमार से की मुलाकात

जेडीयू दफ्तर से बाहर निकलने के बाद जब मीडियाकर्मियों ने बोगो सिंह को घेरा, तो उन्होंने इस मुलाकात को पूरी तरह गैर-राजनीतिक बताते हुए अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के पीछे कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है, बल्कि वह अपने क्षेत्र की जनता की समस्या लेकर आए थे। आरजेडी विधायक ने बताया कि 2014-15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछकर उन्होंने अपने गांव में अपनी माता जी के नाम पर 2 करोड़ रुपये की निजी जमीन देकर 6 बेड का अस्पताल बनवाया था। लेकिन जब तक अस्पताल पूरी तरह चालू होता वो विधानसभा चुनाव हार गए। आज स्थिति यह है कि उस करोड़ो की लागत से बने अस्पताल में कुत्ते बैठे रहते हैं। उसे स्वास्थ्य उप-केंद्र बना दिया गया है।