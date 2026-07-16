Bankipur By Election: बांकीपुर चुनाव से पहले PK पर पोस्टर अटैक, मुस्लिम टोपी और नोटों की गड्डी वाली तस्वीर वायरल

बांकीपुर उपचुनाव से पहले लगाए गए इन पोस्टरों में प्रशांत किशोर को मुस्लिम टोपी पहने, गले में गमछा डाले और हाथ में नोटों की गड्डी लिए हुए दिखाया गया है। वहीं, 'जन सुराज' की जगह 'धन सुराज' लिखा गया है और तस्वीर के ऊपर "वोट नहीं, नोट चाहिए" का संदेश अंकित है। पोस्टर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। खबर लिखे जाने तक इस मामले पर प्रशांत किशोर या जन सुराज की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। वहीं, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जन सुराज की ओर से जल्द ही इसका जवाब दिया जा सकता है।