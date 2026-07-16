पटना में बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश का एनकाउंटर, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था

मृतक बंटी यादव | फोटो सोर्स- X(@jtanu98)
Bunty Yadav Murder Case: पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी और इलाके के कुख्यात अपराधी रवीश उर्फ बसिया को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच आमने-सामने की फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रवीश के पैर में गोली लग गई। घायल हए अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात अपराधी रवीश उर्फ बसिया किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। वह मरीन ड्राइव गंगा घाट के किनारे बांस घाट जाने वाले कच्चे रास्ते पर छिपा हुआ था। इस सूचना के बाद जब पुलिस की स्पेशल टीम उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंची, तो खुद को फंसा हुआ पाकर शातिर अपराधी ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी।
रवीश की तरफ से चलाई गई गोली कोतवाली थाना प्रभारी की गाड़ी के बोनट पर जा लगी। अचानक हुए इस हमले के बाद पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जो सीधे रवीश के दाहिने पैर में जा लगी, जिसके बाद वह वही गिर पड़ा और पुलिस ने उसे दबोच लिया।
मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी ली। जिसमें आरोपी की चप्पलें और एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। इस घटना के बाद से मरीन ड्राइव और बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के आस-पास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
पैर में गोली लगने के कारण घायल आरोपी रवीश को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारी अस्पताल में ही आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह गंगा घाट के किनारे किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। इसके साथ ही पुलिस उन लोगों का भी पता लगा रही है जिन्होंने फरारी के दौरान उसकी मदद की थी और उसके इस गैंग में और कौन-कौन से अपराधी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए अपराधी रवीश उर्फ बसिया पर पहले से ही लूट, रंगदारी वसूलने और हत्या की कोशिश जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था।
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