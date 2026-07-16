पटना में बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश का एनकाउंटर, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था

पैर में गोली लगने के कारण घायल आरोपी रवीश को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारी अस्पताल में ही आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह गंगा घाट के किनारे किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। इसके साथ ही पुलिस उन लोगों का भी पता लगा रही है जिन्होंने फरारी के दौरान उसकी मदद की थी और उसके इस गैंग में और कौन-कौन से अपराधी शामिल हैं।