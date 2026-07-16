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पटना में बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश का एनकाउंटर, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था

Patna News: पटना में बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया पुलिस मुठभेड़ में घायल। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में लगी पैर में गोली। पढ़ें पूरी खबर...
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पटना

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Pratiksha Gupta

Jul 16, 2026

Ravish encounter Patna, Buddha Colony police station

मृतक बंटी यादव | फोटो सोर्स- X(@jtanu98)

Bunty Yadav Murder Case: पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी और इलाके के कुख्यात अपराधी रवीश उर्फ बसिया को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच आमने-सामने की फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रवीश के पैर में गोली लग गई। घायल हए अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गंगा घाट पर हुई आमने-सामने की मठभेड़

पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात अपराधी रवीश उर्फ बसिया किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। वह मरीन ड्राइव गंगा घाट के किनारे बांस घाट जाने वाले कच्चे रास्ते पर छिपा हुआ था। इस सूचना के बाद जब पुलिस की स्पेशल टीम उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंची, तो खुद को फंसा हुआ पाकर शातिर अपराधी ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी।

पुलिस की गाड़ी पर चलाई गोली

रवीश की तरफ से चलाई गई गोली कोतवाली थाना प्रभारी की गाड़ी के बोनट पर जा लगी। अचानक हुए इस हमले के बाद पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जो सीधे रवीश के दाहिने पैर में जा लगी, जिसके बाद वह वही गिर पड़ा और पुलिस ने उसे दबोच लिया।

घटनास्थल से मिला देसी कट्टा

मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी ली। जिसमें आरोपी की चप्पलें और एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। इस घटना के बाद से मरीन ड्राइव और बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के आस-पास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

अस्पताल में पूछताछ जारी

पैर में गोली लगने के कारण घायल आरोपी रवीश को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारी अस्पताल में ही आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह गंगा घाट के किनारे किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। इसके साथ ही पुलिस उन लोगों का भी पता लगा रही है जिन्होंने फरारी के दौरान उसकी मदद की थी और उसके इस गैंग में और कौन-कौन से अपराधी शामिल हैं।

पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड

पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए अपराधी रवीश उर्फ बसिया पर पहले से ही लूट, रंगदारी वसूलने और हत्या की कोशिश जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था।

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Updated on:

16 Jul 2026 07:43 am

Published on:

16 Jul 2026 06:57 am

Hindi News / National News / पटना में बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश का एनकाउंटर, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था

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