भारत की ‘देसी’ इंजीनियरिंग के आगे हीटवेव फेल!

दुनियाभर में कई देशों के इन दिनों आसमान से बरसती आग यानी हीटवेव (Heatwave) ने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। फ्रांस की मशहूर नदियों गारोन, रोन और म्यूज के किनारे स्थित तीन परमाणु रिएक्टरों को इस हफ्ते अचानक बंद करना पड़ा क्योंकि इन्हें ठंडा करने वाली नदियों का पानी इतना गर्म हो चुका था कि उसे छूना भी मुश्किल था। लेकिन भारत में यह संकट नहीं है। भारत (India) ने भी हाल ही में रिकॉर्डतोड़ हीटवेव का सामना किया है, जहाँ बिजली की मांग 270 गीगावॉट को पार कर गई थी। तो क्या हमारे परमाणु रिएक्टर भी बंद होने की कगार पर हैं? जवाब है - नहीं। इसका कारण भारत की बेहतरीन 'देसी इंजीनियरिंग' (Desi Engineering) और रणनीतिक चयन है।