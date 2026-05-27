‘गर्मी में रहे सावधान, दूसरों को भी पिलाए पानी’, पीएम नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील

देश के कई राज्यों में गर्मी (Summer) की वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं। सुबह, शाम और रात के समय तो फिर भी कुछ राहत रहती है, लेकिन दोपहर के समय तो तापमान इतना ज़्यादा रहता है कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई इलाकों में तो नौतपा की वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं। हीटवेव (Heat Wave) की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से 'आग' बरस रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देशवासियों से सावधान रहने की अपील की है।