पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से की है Gold नहीं खरीदने की अपील, उधर मंदिर से चोरी हो रहा सोना

Sree Padmanabhaswamy Temple Gold Theft: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देशवासियों से अपील करते हुए एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। वहीं दूसरी तरफ केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में सोना चोरी और सुरक्षा में गंभीर चूक के आरोप सामने आए हैं। डीजीपी रवादा ए. चंद्रशेखर द्वारा गृह विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ महीनों में मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए लगभग 78 ग्राम सोने की छड़ें और सिक्के गायब हो गए हैं।