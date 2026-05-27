27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से की है Gold नहीं खरीदने की अपील, उधर मंदिर से चोरी हो रहा सोना

Kerala Temple Gold Theft: केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में सोना चोरी और सुरक्षा में गंभीर चूक के आरोप सामने आए हैं। डीजीपी की रिपोर्ट में लगभग 78 ग्राम सोने की छड़ें और सिक्कों के गायब होने का दावा किया गया है...

2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Ashib Khan

May 27, 2026

Sree Padmanabhaswamy Temple gold theft

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में सोना चोरी का मामला आया सामने (Photo-ANI)

Sree Padmanabhaswamy Temple Gold Theft: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देशवासियों से अपील करते हुए एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। वहीं दूसरी तरफ केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में सोना चोरी और सुरक्षा में गंभीर चूक के आरोप सामने आए हैं। डीजीपी रवादा ए. चंद्रशेखर द्वारा गृह विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ महीनों में मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए लगभग 78 ग्राम सोने की छड़ें और सिक्के गायब हो गए हैं।

रिपोर्ट में किए ये बड़े दावे

डीजीपी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ‘वैर नाम’ नाम का हीरे का आभूषण पिछले छह महीने से गायब है। इसके अलावा सोने का दीपक को बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के चांदी के विकल्प से बदल दिया गया। दरअसल, यह दीपक मरम्मत के लिए हटाया गया था। 

डीजीपी ने दिया सुझाव

वहीं रिपोर्ट में डीजीवी चंद्रशेखर ने सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर में रखे सभी सोने-चांदी के कीमती सामानों को एक केन्द्रीकृत स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाए। इसके अलावा भक्तों द्वारा दिए गए सोना-चांदी के दान को पुलिस की निगरानी में रिकॉर्ड कर सुरक्षित लॉकरों में रखा जाए।

साथ ही रिपोर्ट में सुरक्षा में बड़ी खामियों की ओर भी इशारा किया गया है। जिसमें कहा गया कि कुछ लोग बिना अनिवार्य सुरक्षा जांच के मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। जिनमें मंदिर कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और शाही परिवार से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं। डीजीपी ने मामले में जल्द कार्रवाई करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की भी मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोला गया था तहखाना

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2011 में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का तहखाना खोला गया था, जिसमें अरबों के सोने-जेवरात और कीमती जेवरातों का भंडार सामने आया था। इनमें से एक तहखाना आज भी धार्मिक कारणों से बंद है।

सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल

दरअसल, सोना चोरी का मामला सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि मंदिर का संचालन पांच सदस्यीय प्रशासनिक समिति करती है। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एक जज, शाही परिवार का प्रतिनिधि और तंत्री सदस्य शामिल है।

क्या बोले गृह मंत्री रमेश चेन्निथला

इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह छह महीने पहले की बात है। किसी भक्त ने कुछ सोना दिया था। वह वहां से गायब हो गया है। जब हमें यह जानकारी मिली, तो पुलिस ने जांच की और DGP को एक रिपोर्ट सौंपी। मुझे बताया गया कि यह पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एक जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी को दे दिया गया है। 

ये भी पढ़ें

Alwar : सरकारी शिक्षक के घर से 30 तोला सोने के जेवर चोरी, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गया था परिवार
अलवर
Alwar Kherli Theft Case

खबर शेयर करें:

Published on:

27 May 2026 12:14 pm

Hindi News / National News / पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से की है Gold नहीं खरीदने की अपील, उधर मंदिर से चोरी हो रहा सोना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Congress Strike End Video: टीएस सिंहदेव और दीपक बैज ने नारियल पानी पीकर आमरण-अनशन किया समाप्त, प्रशासन ने मानी ये तीनों मांगें

Congress protest end, Congressmen protest
अंबिकापुर

फरार TMC विधायक दिलीप मंडल गिरफ्तार, बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पुरी से पकड़ा

Dilip Mondal
राष्ट्रीय

‘गर्मी में रहे सावधान, दूसरों को भी पिलाएं पानी’, पीएम नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील

PM Narendra Modi
राष्ट्रीय

SIR को सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट, सीजेआई बोले- चुनाव आयोग के अधिकार पर बंदिश की जरूरत नहीं

Supreme Court on Sir
राष्ट्रीय

भारतीय नौसेना का पराक्रम: हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों के चंगुल से बचाया मालवाहक जहाज

INS Kolkata and its helicopter intercepting suspected pirate activity near MV Mashallah 1.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.