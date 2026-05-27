भारतीय नौसेना का पराक्रम: हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों के चंगुल से बचाया मालवाहक जहाज

Indian navy: भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाते हुए समुद्री लुटेरों की कुप्रयासों को विफल कर दिया है। दरअसल, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को सूचना मिली कि समुद्री लुटेरे एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाने की कोशिश में हैं। बस फिर क्या था, सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की और उनकी लूट की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। भारतीय नौसेना की कार्रवाई के बाद समुद्री लुटेरे भागने पर मजबूर हुए।