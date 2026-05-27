केरलम से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर ED की छापेमारी

Pinarayi Vijayan: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर छापेमारी की है। ANI के मुताबिक, ये छापेमारी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) मामले में राज्य में 10 जगहों पर की गई है, जो उनकी बेटी वीना थाइकंडियिल की फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े फाइनेंशियल लेन-देन से जुड़ा है।