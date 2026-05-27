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केरलम से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर ED की छापेमारी

ED conduct raids Pinarayi Vijayan residence: CMRL मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजय के घर छापेमारी की है।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

May 27, 2026

ED raids former Keralam cm Pinarayi Vijayan.

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Photo- ANI)

Pinarayi Vijayan: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर छापेमारी की है। ANI के मुताबिक, ये छापेमारी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) मामले में राज्य में 10 जगहों पर की गई है, जो उनकी बेटी वीना थाइकंडियिल की फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े फाइनेंशियल लेन-देन से जुड़ा है।

केंद्रीय एजेंसी ने पिनाराई विजय के तिरुवनंतपुर में विजयन के किराए के घर की भी जांच की, जहां वे हाल ही में शिफ्ट हुए थे। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी वीना थाइकंडियिल भी वहीं रह रही थी।

केरल हाई कोर्ट ने जांच पर रोक की याचिका की थी खारिज

ईडी ने केरल हाई कोर्ट द्वारा 26 मई को सीएमआरएल (CMRL) और वीना की आईटी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के बीच संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज किए जाने के बाद छापेमारी की। अदालत में ईडी द्वारा दर्ज की गई एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) को चुनौती दी गई थी।

हालांकि इस मामले में सीधे तौर पर विजयन का नाम शामिल नहीं है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान यह सबसे बड़े राजनीतिक विवादों में से एक बन गया। विवाद तब गहराया, जब सीएमआरएल (CMRL) पर एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को कथित तौर पर बिना किसी संबंधित सेवा के भुगतान करने के आरोप लगे।

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Updated on:

27 May 2026 09:12 am

Published on:

27 May 2026 08:36 am

Hindi News / National News / केरलम से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर ED की छापेमारी

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