Congress CM ROW: आलाकमान से मिल गया ग्रीन सिग्नल? गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया, ब्रेकफास्ट पर बुलाए मंत्री

Karnataka Congress CM Row: कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही खींचतान अब खत्म होती नजर आ रही है। मंगलवार को सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की आलाकमान के साथ करीब 6 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। इसके बाद सत्ता परिवर्तन होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं डीके शिवकुमार अभी भी दिल्ली में ही रुकेंगे।