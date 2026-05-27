ममता बनर्जी को लग सकता है झटका! BJP की बैठक में शामिल हुईं सांसद काकोली घोष; CM शुभेन्दु से भी मिली

West Bengal TMC Crisis: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) इस समय अपने राजनीतिक संकट से गुजर रही है। इसके अलावा पार्टी की अदरूनी कलह भी सामने आने लगी है। सांसद काकोली घोष ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा कई नगरपालिकाओं और नगर निगमों में बड़े पैमाने पर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों में करीब 100 पार्षद अपने पद छोड़ चुके हैं।