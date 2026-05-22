Rajya Sabha Election: मल्लिकार्जुन खरगे से लेकर एच.डी. देवगौड़ा तक इन दिग्गजों का कार्यकाल हो रहा खत्म, जानें किन नेताओं की वापसी तय

Rajya Sabha Election: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 10 राज्यों की खाली होने वाली 24 सीटों के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून को है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी और उम्मीदवार 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा, जबकि मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे शुरू होगी। इन सीटों से मौजूदा सदस्य का 21 जून से 19 जुलाई के बीच कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लेकर पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा शामिल है।