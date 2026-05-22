राजस्थान-मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की 24 राज्य सभा सीटों पर कब होगा चुनाव? आ गई तारीख

Rajya Sabha Seats Election 2026: चुनाव आयोग ने राज्य सभा की 24 खाली हो रही सीटों के लिए मतदान की तारीख का ऐलान कर दिया है। राजस्थान-मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। इसको लेकर EC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन राज्य सभा से रिटायर हो रहे हैं।