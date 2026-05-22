Cockroach Janta Party पर बोले Shashi Tharoor, युवाओं की आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक; X अकाउंट ब्लॉक करना बड़ी बेवकूफी

उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे के युवा इस ऊर्जा को मुख्यधारा की राजनीति में लाने का रास्ता खोजेंगे या फिर अपने वोट के जरिए बदलाव की आवाज बनेंगे और खुद को ऐसा बना देंगे जिसे नजरअंदाज करना संभव न हो। यह एक ऐसा अवसर है जिसे विपक्ष को जरूर समझना और इस्तेमाल करना चाहिए।