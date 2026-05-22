पश्चिम बंगाल में ड्रग्स तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, नक्सलबाड़ी में ब्राउन शुगर और हिजली रेलवे स्टेशन पर 10 किलो गांजा जब्त

फिलहाल बरामद गांजे को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरपीएफ अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गांजा किसने स्टेशन तक पहुंचाया और इसे कहां ले जाने की तैयारी थी।रेलवे पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।