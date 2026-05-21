RG Kar Case: आरजी कर केस में सबूत मिटाने की साजिश? कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच को लेकर दे दिया एक और ऑर्डर

इस मामले के कानूनी सफर में कई बड़े मोड़ आए। 18 जनवरी 2025 को सेशंस कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहराया और 20 जनवरी 2025 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, इसलिए फांसी की सजा नहीं दे सकते। इसके तुरंत बाद 24 जनवरी 2025 को सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख कर संजय के लिए मौत की सजा की मांग की, जबकि संजय ने 9 जुलाई 2025 को बरी होने की अपील की। अब जजों के खुद को अलग करने के सिलसिले के बाद 11 मार्च 2026 को खंडपीठ ने केस रिलीज किया और अब यह नई एसआईटी पूरे 'कवर-अप' का पर्दाफाश करने के लिए मैदान में उतर चुकी है।