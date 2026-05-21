21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Jammu and Kashmir Weather: अचानक बदला मौसम, 22-23 मई को भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की संभावना

J&amp;K Weather Forecast 22-23 May 2026: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। अगले 24 घंटे में 70 की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

2 min read
Google source verification

श्रीनगर

image

Mukul Kumar

May 21, 2026

Jammu Kashmir Weather Update

जम्मू-कश्मीर में मौसम का हाल। (फोटो- AI)

भीषण गर्मी के बाद जम्मू-कश्मीर में पिछले 24 घंटे से मौसम पूरी तरह बदल गया है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं।

दिन के तापमान में 3-6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि रातें भी सामान्य से गर्म रही हैं। कई इलाकों में पानी भर जाने और तेज हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।

पिछले 24 घंटों का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, कश्मीर घाटी में दिन का तापमान सामान्य से 1-6 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू क्षेत्र में तो यह बढ़ोतरी 3-6 डिग्री तक पहुंच गई। सबसे गर्म जगह काठुआ रहा, जहां पारा 44.4 डिग्री तक चढ़ गया।

श्रीनगर में भी दिन का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात का न्यूनतम तापमान भी ऊपर रहा। कश्मीर में कई जगहों पर 1-4 डिग्री और जम्मू में 2-4 डिग्री ज्यादा रहा। सबसे ठंडी जगह गुलमर्ग रही जहां रात का तापमान 6.4 डिग्री रहा, जबकि भदेरवाह में 13.5 डिग्री दर्ज किया गया।

बारिश की बात करें तो पूरे क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सोनमर्ग में सबसे ज्यादा 21.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि बारामूला के कृषि केंद्र में 18 मिलीमीटर पानी गिरा।

मौसम विभाग का अगले 24 घंटों का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी चेतावनी जारी की है। पूरे जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

वहीं, कुछ इलाकों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं।

ऐसे में यातायात, कृषि और बिजली व्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।

अगले दो दिनों 22 और 23 मई का मौसम पूर्वानुमान

22 और 23 मई को भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। जम्मू और कश्मीर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहेंगी। 24 मई के बाद बारिश की तीव्रता कुछ कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से मौसम साफ होने में अभी समय लगेगा।

मौसम विभाग की पर्यटकों और किसानों के लिए सलाह

जो लोग इस समय घाटी घूमने आए हैं, उन्हें पहाड़ी रास्तों पर सावधानी बरतनी चाहिए। तेज हवाओं और अचानक बारिश से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं।

किसान खड़ी फसलों की सुरक्षा का खास ध्यान रखें। बागवानी क्षेत्र में भी नमी ज्यादा होने से कुछ बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है।

स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई है। नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। स्कूलों और कॉलेजों के समय में भी बदलाव हो सकता है, इसलिए अभिभावक अपडेट चेक करते रहें।

ये भी पढ़ें

मौसम विभाग ने जारी किया Heatwave का रेड अलर्ट, तपती गर्मी से नहीं मिलेगी राहत; यहां होगी तेज बारिश?
राष्ट्रीय
WEATHER UPDATE

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

weatehr news

weather alert

weather report

Published on:

21 May 2026 06:25 pm

Hindi News / National News / Jammu and Kashmir Weather: अचानक बदला मौसम, 22-23 मई को भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की संभावना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु में नया सियासी बवाल, AIADMK के दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा, बेटे ने विजय सरकार में ली शपथ

Tamil Nadu Politics
राष्ट्रीय

‘दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, जबकि राहुल गांधी की सोच ही नकारात्मक है’, पीयूष गोयल ने पीएम को बताया बड़े विजन वाला नेता

Piyush Goyal on rahul gandhi
राष्ट्रीय

कर्नाटक कांग्रेस में CM पद को लेकर फिर खटपट तेज? नए बवाल पर होम मिनिस्टर ने दिया बड़ा बयान

कर्नाटक कांग्रेस में CM पद को लेकर खींचतान जारी
राष्ट्रीय

RG Kar Case: आरजी कर केस में सबूत मिटाने की साजिश? कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच को लेकर दे दिया एक और ऑर्डर

RG Kar Rape Case
राष्ट्रीय

Cockroach Janata Party को लेकर आया नया अपडेट, दो लोगों ने पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए किया अप्लाई

Cockroach Janata Party latest news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.