Jammu and Kashmir Weather: अचानक बदला मौसम, 22-23 मई को भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की संभावना

श्रीनगर में भी दिन का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात का न्यूनतम तापमान भी ऊपर रहा। कश्मीर में कई जगहों पर 1-4 डिग्री और जम्मू में 2-4 डिग्री ज्यादा रहा। सबसे ठंडी जगह गुलमर्ग रही जहां रात का तापमान 6.4 डिग्री रहा, जबकि भदेरवाह में 13.5 डिग्री दर्ज किया गया।