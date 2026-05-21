ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फेक वीडियो के जरिए आर्मी चीफ को बदनाम करने की साजिश, PIB फैक्ट चेक में सामने आया सच

हाल ही में सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का एक वीडियो रिलीज किया गया था, जिसके जरिए देश में जनता को भड़काने और दुनिया भर को गलत जानकारी देने की कोशिश की गई थी। अब उस वीडियो को लेकर पीआईबी फैक्ट चेक में बड़ा खुलासा हुआ है। फैक्ट चेक में वीडियो को फर्जी बताया गया है।