‘राज्यपाल तो BJP के आदमी हैं’, मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण के दौरान प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन का बड़ा आरोप

यह विवाद सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रहा। पड़ोसी राज्य केरल में भी यूडीएफ (UDF) कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 'वंदे मातरम' के पूरे संस्करण को गाए जाने पर हंगामा मचा हुआ है। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए केरल के मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सफाई पेश की। वहीं सतीशन ने इस पर बड़ा बयान दिया, "हमें नहीं पता था कि 'वंदे मातरम' पूरी तरह से गाया जाएगा। निर्देश लोक भवन से आए थे। हमें इस बात का एहसास तभी हुआ, जब हम वहाँ खड़े थे और इसे पूरी तरह से गाया जाने लगा। इसे बीच में रोकना संभव नहीं था। आमतौर पर, कार्यक्रम के अंत में केवल राष्ट्रगान ही गाया जाता है। अब इसे भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हमें इसकी कोई पूर्व जानकारी नहीं थी।"