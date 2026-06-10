ऑपरेशन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक, मोदी सरकार की ये उपलब्धियां जिसने बदली भारत की तस्वीर

12 Years of Modi Government: पिछले दो साल में मोदी सरकार ने पहलगाम व लालकिला विस्फोट जैसी आतंकी घटनाओं को झेला। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर शानदार सफलता से दुनिया भर ने देश का लोहा माना। पिछले दो साल में अमेरिकी 'ट्रंप टैरिफ टेरर' से असमंजस की भावना और अब तक जारी पश्चिम एशिया संकट से अर्थव्यवस्था को चुनौतियां बढ़ी है, ऊर्जा संकट दिख रहा है, निवेश कम हो रहा है और महंगाई ऊपर जा रही है। इसके बावजूद जनता में खुद मोदी व उनकी भाजपा लोकप्रियता के झंडे लहरा रही है।