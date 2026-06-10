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ऑपरेशन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक, मोदी सरकार की ये उपलब्धियां जिसने बदली भारत की तस्वीर

Modi Government Achievements: मोदी सरकार के सामने उपलब्धियों और चुनौतियों की चर्चा तेज है। जहां राम मंदिर, आर्टिकल 370, यूपीआई और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सरकार की बड़ी उपलब्धियां मानी जा रही हैं, वहीं रोजगार, महंगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे आगे की राह को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं।

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भारत

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Devika Chatraj

Jun 10, 2026

PM Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (X)

12 Years of Modi Government: पिछले दो साल में मोदी सरकार ने पहलगाम व लालकिला विस्फोट जैसी आतंकी घटनाओं को झेला। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर शानदार सफलता से दुनिया भर ने देश का लोहा माना। पिछले दो साल में अमेरिकी 'ट्रंप टैरिफ टेरर' से असमंजस की भावना और अब तक जारी पश्चिम एशिया संकट से अर्थव्यवस्था को चुनौतियां बढ़ी है, ऊर्जा संकट दिख रहा है, निवेश कम हो रहा है और महंगाई ऊपर जा रही है। इसके बावजूद जनता में खुद मोदी व उनकी भाजपा लोकप्रियता के झंडे लहरा रही है।

PM मोदी ने तोड़ा पंडित नेहरू का रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (10 जून) को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नेहरू 1952 के पहले चुनाव के बाद लगातार 4398 दिन पीएम रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून को 4399 दिन पूरे करके यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि नेहरू का कुल कार्यकाल 6131 दिन का रहा लेकेिन 1947 से 1952 तक उनकी सरकार चुनाव के जरिए निर्वाचित नहीं थी।

मोदी सरकार की उपलब्धियां

  • राम मंदिर का निर्माण
  • जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना
  • अर्थव्यवस्था: चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति
  • इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार
  • उज्ज्वला, आयुष्मान योजना
  • आतंक व नक्सलवाद पर काबू
  • डिजिटल भुगतान क्रांति (यूपीआई)
  • विदेश में साख बढ़ी, ग्लोबल साउथ लीडर
  • स्वास्थ्य मानकों में भी सुधार
  • ऑपरेशन सिंदूर ने बड़ी सफलता
  • आत्मनिर्भरता पर जोर, रक्षा उत्पादन में छलांग
  • प्रधानमंत्री आवास योजना

PM मोदी के सामने ये चुनौतियां

  • राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा चुनौतियां।
  • तकनीकी प्रतिस्पर्धा और नवाचार।
  • रोजगार सृजन की चुनौती।
  • आय असमानता कम करना।
  • कृषि की स्थिरता और किसानों की आय दोगुनी करना।
  • जल संकट और जल प्रबंधन।
  • शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
  • सर्वानुमति से परिसीमन।
  • घुसपैठियों को निकालना।
  • एक देश-एक चुनाव लागू करना।
  • सामाजिक समरसता का मुद्दा।
  • विकसित भारत के लिए अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखना।

पिछले 12 सालों में 51% लोगों का जीवन हुआ बेहतर - पत्रिका सर्वे

पत्रिका सर्वे के अनुसार 51% लोगों का मानना है कि पिछले 12 सालों में उनका जीवन बेहतर हुआ है। सर्वे में 48% लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार का सबसे अच्छा काम बुनियादी ढांचे का विकास रहा, जबकि 15% ने कानून-व्यवस्था और 13% ने अर्थव्यवस्था को प्रमुख उपलब्धि बताया।

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भारतीय जनता पार्टी

PM नरेन्द्र मोदी

Published on:

10 Jun 2026 02:08 pm

Hindi News / National News / ऑपरेशन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक, मोदी सरकार की ये उपलब्धियां जिसने बदली भारत की तस्वीर

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