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स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी की तारीफों में बांधे पुल, कहा उनके जैसा कोई नहीं

12 Years of PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने आतंकवाद, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण योजनाओं को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया।

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नई दिल्ली

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Himadri Joshi

Jun 10, 2026

Swati Maliwal

Swati Maliwal (Iamge: IANS)

12 Years of PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद पर लगातार 12 साल पूरे कर एक नया राजनीतिक इतिहास रच दिया है। इसी के साथ वह भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसा नेतृत्व देश ने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसे बदलाव देखे हैं, जो पहले कभी संभव नहीं लगते थे। पीएम मोदी के कार्यकाल को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) भी विशेष सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

पीएम मोदी के 12 साल को स्वाति मालीवाल ने बताया ऐतिहासिक

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक लगातार देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि बीते 10 से 12 वर्षों में पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए, जिन्होंने देश की दिशा बदल दी। मालीवाल ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, दुश्मनों की धरती पर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 हटाने और महिलाओं को सशक्त बनाने जैसे कदमों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देशभर में हाईवे, सड़कें, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गरीबों के लिए घर और हर घर शौचालय जैसी योजनाएं मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं।

पीएम मोदी ने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे किए

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को 4,399 दिन पूरे करते हुए लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था। सरकार के 12 साल के कार्यकाल में डिजिटल क्रांति, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) व्यवस्था, रेलवे और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव देखने को मिले। केंद्र सरकार ने आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भी कई बड़े अभियान चलाए। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को भी सरकार की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

एनडीए करेगा प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बैठक में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस बैठक में 72 से अधिक नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी ने भी इस अवसर पर कहा कि उनकी 12 साल की यात्रा विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लगातार काम किया है। पीएम के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी का यह रिकॉर्ड भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।

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Published on:

10 Jun 2026 12:56 pm

Hindi News / National News / स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी की तारीफों में बांधे पुल, कहा उनके जैसा कोई नहीं

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