स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी की तारीफों में बांधे पुल, कहा उनके जैसा कोई नहीं

12 Years of PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद पर लगातार 12 साल पूरे कर एक नया राजनीतिक इतिहास रच दिया है। इसी के साथ वह भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसा नेतृत्व देश ने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसे बदलाव देखे हैं, जो पहले कभी संभव नहीं लगते थे। पीएम मोदी के कार्यकाल को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) भी विशेष सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।