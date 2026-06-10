सबसे लंबे समय तक भारतीय प्रधानमंत्री रहने पर पीएम नरेंद्र मोदी को दी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बधाई

मई में पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में वह 19 मई को इटली की राजधानी रोम पहुंचे। रोम में उनकी मुलाकात इटली की पीएम मेलोनी ने उनका शानदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी के लिए स्टेट डिनर का भी आयोजन किया गया। दोनों ने द्विपक्षीय मीटिंग भी की, जिसके दौरान दोनों ने भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मज़बूती पर जोर दिया। पीएम मोदी और मेलोनी ने दोनों देशों के बीच खास स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की भी शुरुआत की, जिससे दोनों देशों के संबंध और मज़बूत होंगे। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप, व्यापार को बढ़ाने, IMEC कॉरिडोर, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एआई और सुरक्षा सहयोग पर भी दोनों के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए। पीएम मोदी और मेलोनी ने मिलकर कोलोसियम भी देखा। दोनों कोलोसियम में घूमे, कार राइड का आनंद लिया और साथ में सेल्फी भी ली और मिलकर लोकतंत्र के मूल्यों और भविष्य के प्रति साझा दृष्टिकोण पर बात है।